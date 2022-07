Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital

- Caldura continua sa dea mari batai de cap in Franța. Iar pompierii și sunt in alerta din cauza incendiilor de vegetație. Cateva mii de persoane au fost evacuate din locuințele lor din sud-vestul Franței, in prima zi a acestei saptamani, pe masura ce un incendiu de vegetație continua sa afecteze regiunea.…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, intr-o garsoniera dintr-un bloc de locuinte din orasul Bicaz, locatarii din 20 de apartamente autoevacuandu-se pana la sosirea pompierilor. ‘Ajunse la locul solicitarii, fortele de interventie au constatat ca incendiul se manifesta cu flacara…

- Focul ar fi izbucnit din spatele locomotivei electrice CFR care tragea trenul de calatori, care avea destinația Arad, scrie publicația locala din Teleorman explozivnews24Mecanicul a observat la timp incendiul, a oprit, iar cei 250 de calatori s-au autoevacuat.La fața locului au fost trimise trei autospeciale…

- Incendiu la Sighetu Marmatiei, la Spitalul Municipal, in dupa-amiaza zilei de marti. Din primele informatii a luat foc acoperisul unei anexe a spitalului. A intervenit Detasamentul Sighet cu 4 echipaje de stingere. Din fericire nu au fost semnalate victime. Incendiul a fost lichidat. Au ars circa 20…

- Incendiul izbucnit in Malaga, in sudul Spaniei, a fost stabilizat dupa ce a mistuit 3.000 de hectare de padure. Cei peste 2.000 de oameni evacuați din localitațile din zona se pot intoarce acum la casele lor.

- O tanara de 23 de ani a ajuns, vineri seara, cu arsuri la spital, iar 40 de oameni au ieșit singuri dintr-un bloc din Lugoj, județul Timiș, dupa ce s-a produs o explozie, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- UPDATE Doi oameni au fost ucisi in urma bombardarii de catre rusi a unei scoli din satul ucrainean Bilogorivka, dar exista temerea ca circa 60 de persoane prinse sub daramaturi si-ar fi pierdut la randul lor viata, a declarat duminica guvernatorul regiunii Lugansk (est), Serhii Gaidai, transmite Reuters.…