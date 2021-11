O-ZONE, din nou împreună, dar la tribunal. Miză de milioane de euro La 20 ani de la dizolvarea O-Zone, cel mai de succes grup format in Romania, foștii trupeți au lasat disputele și au cazut de acord sa faca front comun. Miza este uriașa avand in vedere ce afacere de success global a fost formația. Fostii O-ZONE au chemat in instanța casa de producție muzicala romanesca sub care au ajuns faimoși in intreaga lume. Chiar daca, in ultimele doua decenii, Dan Balan, Radu Sirbu și Arsenie Todiraș nu s-au intalnit decat accidental, cei trei au ingropat securea razboiului și fac din nou echipa au un interes comun iar la mijloc sunt mulți bani. Este vorba de contractul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

