- O zebra a evadat de la gradina zoologica si s-a plimbat in voie cateva ore prin centrul orasului Seul, devenind vedeta pe internet. Ea s-a intors teafara si nevatamata in tarcul ei, au precizat, vineri, responsabili ai gradinii zoologice, conform Digi24. Zebra Sero a revenit in tarcul sau intr-o „stare…

- Reprezentanții societații care administreaza Salina Turda spun ca debutul lucrarilor pe centrul orașului nu afecteaza accesul la obiectivul turistic. Exista rute alternative, odata cu modificarea traseelor de circulație. „Dragii noștri turiști, pentru aceia dintre dumneavoastra care planuiesc sa ne…

- Potrivit autoritaților din Gaești, struțul a fost pierdut de proprietar dintr-o mașina care se indrepta catre București. Pasarea a fost, pana la urma, recuperata, relateaza publicația locala Cronica Gaeștiului. Struțul a fost fotografiat duminica, 12 martie, in centrul Gaeștiului, in zona pizzeriei…

- Monumentul lui Lenin din fața casei de cultura din Anenii Noi a fost vandalizat. Imaginile cu distrugerile au fost publicate pe o rețea de socializare de primarul orașului, Alexandr Mațarin. „Oare in care direcție mergem noi și ce ne așteapta? Dincolo de rolul cuiva in istorie, consider ca distrugerea…

- Seful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a postat joi o inregistrare video in care pot fi vazuti combatanti ai sai luptand intr-o zona despre care el sustine ca este aproape de centrul orasului Bahmut, oras pe care gruparea Wagner incearca de mai multe luni sa-l captureze, informeaza…

- REȘIȚA – Este mesajul pe care Ioan Popa il adreseaza concitadinilor pentru momentul trecerii in noul an! Popa mulțumește reșițenilor pentru ințelegerea, care depașește cele mai optimiste așteptari ale primarului, de care aceștia dau dovada vizavi de toate lucrarile care se fac in oraș. Speranța sa este…

- Reprezentantii municipalitatii pietrene invita oietrenii, si nu numai, in centrul orasului de Revelion. MC Adi Mihaila & DJ Energy K se vor ocupa de partea sonora a petrecerii, dar nu vor lipsi show-ul de lasere si traditionalul foc de artificii. „Petrecem impreuna noaptea dintre ani, in Piața Ștefan…