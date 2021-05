O vilă de lux pentru a scăpa de închisoarea Covid Piața imobiliara din Dubai inregistreaza un adevarat boom datorita cumparatorilor straini bogați, care vad emiratul ca o destinație ideala pentru a scapa de restricțiile de sanatate. Mulți clienți, din UE mai ales, aleg locuințe supradimensionate din Palm Jumeraih, o insula artificiala in forma de palmier. “Inchiderea granițelor din cauza pandemiei Covid-19 a oprit vanzarile, insa […] The post O vila de lux pentru a scapa de inchisoarea Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

