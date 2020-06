O țară vecină cu România renunță la masca de protecție! Care este următoarea etapă De asemenea, potrivit noilor reguli impuse, vor inceta toate restrictiile legate de epidemie si vor ramane in vigoare doar masurile sociale, informeaza Dpa, citata de agerpres. Starea de urgenta din cauza epidemiei de COVID 19, declarata in 13 martie, a incetat in Bulgaria dupa mai putin de doua luni, fiind inlocuita de o „situatie epidemica exceptionala” timp de o luna, interval care se incheie in 14 iunie. De la 1 mai, mastile au ramas obligatorii doar in spatiile publice inchise, cum ar fi magazinele, bisericile, institutiile si mijloacele de transport public. Bulgaria a fost mai putin afectata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Alexandru Rafila a spus la Digi24 ca "este foarte bine ca cifrele sunt in scadere" dar ca acest lucru „nu inseamna ca trebuie sa renunțam la masurile de protecție individuala și sa revenim la un comportament care poate favoriza transmiterea virusului”. „Nu exista niciun fel de informație…

- Anunțul a fost facut Tibor Lakatos, membru al comitetului operativ pentru combaterea epidemiei de COVID-19, intr-un briefing de presa, transmite MTI, citat de agerpres. Potrivit acestuia, persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa ramana pe teritoriul Ungariei trebuie sa intre intr-o carantina…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta descendenta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie.

- Mastile de protectie au devenit indispensabile in toata lumea, in ultimele luni, dupa ce numeroase studii au aratat ca folosirea lor scade riscul de infectare cu noul coronavirus, cu pana la 80%. Mai mult, unii oameni de stiinta sustin ca purtarea mastilor de catre majoritatea populatiei unei tari,…

- De la 1 iunie, Bulgaria iși va redeschide restaurantele, barurile de zi și cafenelele, care vor funcționa la intreaga lor capacitate, dupa cum anunța Digi24 . Mai mult, de la inceputul lui iunie iși vor relua activitatea și teatrele și școlile de dans. Acestea din urma vor funcționa la 30% din capacitate…

- Din 15 mai, cand starea de urgența a fost inlocuita cu starea de alerta, purtarea maștii de protecție a devenit obligatorie in Romania, in spațiile inchise. Obligativitatea a starnit controverse, fiind vazuta de catre unii drept o masura „abuziva”. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, arata miercuri,…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul patru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, a anuntat Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al fortei de munca a crescut in…

- Inca o tara europeana declanseaza stare de urgenta de teama coronavirusului. Este vorba despre Bulgaria. Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei…