Stiri pe aceeasi tema

- Medicii care l-au tratat pe un fost spion rus si pe fiica sa dupa ce au fost otraviti cu un agent neurotoxic in Marea Britanie sustin ca nu stiu care sunt perspectivele starii lor de sanatate pe termen lung, desi recunosc ca initial se temeau ca incidentul era mult mai grav, relateaza Reuters marti.…

- Angie Barlow, femeie de 48 de ani, din Marea Britanie, a fost atât de terorizata de vizita la medicul stomatolog încât a preferat sa-si lipeasca singura dintii cazuti, cu super glue. Situatia a devenit atât de complicata încât Angie Barlow si-a pierdut…

- Anca, fata cea mare a regretatei artiste, a luat decizia de a se intoarce in America, dupa ce a stat alaturi de Ionela Prodan mai bine de doua saptamani. "In urma cu cateva zile, Ionela Prodan i-a spus Ancai sa plece acasa, la Las Vegas, pentru ca ea este mai bine. Lucru care se putea observa,…

- „M-am trezit acum o saptamana si pot spune ca imi revin pe zi ce trece”, se arata in comunicatul in numele Yuliei Skripal. „Trebuie sa le multumesc multor persoane pentru recuperarea mea si as vrea sa mentionez in mod special oamenii din Salisbury care m-au ajutat atunci cand eu si tatal meu…

- Un cetatean rus care s-a aflat in acelasi avion cu care a calatorit Yulia Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, in Marea Britanie si apoi s-a intors la Moscova dupa cateva ore, este investigat de catre autoritatile britanice, scrie News.ro, citand Daily Mail.

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Provocarea Serenei Williams, de a reveni in circuitul tenisului feminin, a devenit subiect de film documentar. Jucatoarea cu 23 de titluri de Mare Slem in palmares a disputat la inceputul lunii martie, la Indian Wells, primul turneu dupa o pauza de 14 luni (detalii AICI), timp in care a devenit…

- Banca pe care au fost gasiti inconstienti fostul spion rus Sergei Skripal si fiica sa Yulia a fost inlaturata de politie, scrie news.ro, care citeaza Sky News. Banca a fost luata de politie pentru a fi pastrata ca "o posibila proba" in investigatia privind tentativa de omor asupra celor doi.