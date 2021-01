Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Loredana Matei, medic in echipa SMURD Iasi, a fost inclusa in „Atlasul Frumusetii”, proiectul foto-jurnalistic al Mihaelei Noroc. De trei ani, tanara este este medic specialist in Medicina de urgenta, asa cum povesteste intr-un interviu acordat BZI. „Am 33 de ani si pana acum am pus cariera…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași) a primit acreditarea World Federation of Medical Education (WFME), document prin care diplomele absolventilor primesc o recunoastere internationala mai ampla. Decizia a fost comunicata conducerii UMF Iași in 25 decembrie 2020…

- Principala miza este recunoasterea studiilor in Israel, tara din care provin la universitatea ieseana sute de studenti. Un calcul facut de ZDI anul trecut arata ca impactul studentilor din Israel ajunge anual la 2.5 milioane de euro – venituri pentru institutie. „Craciunul a venit cu veste minunata:…

- Dr. Cristina Udrea este medic specialist Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie in cadrul spitalului “Sf. Dimitrie” Targu Neamt. Apreciata de pacientii sai pentru profesionalismul si empatia de care da dovada, dr. Cristina Udrea recunoaste ca s-a atasat de orasul Targu Neamt si de oamenii locului,…

- „De Ziua Nationala, urmam traditia de a onora meritele celor care isi pun viata in slujba protejarii cetatenilor romani, a identitatii nationale, a valorilor si a institutiilor fundamentale ale statului roman. Curaj, responsabilitate, altruism sunt valori definitorii ale celor catre care ne indreptam…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar trimis in instanța in urma cu cinci ani, in care este acuzata ca ar fi luat mita de la studenții straini inmatriculați la Universitatea de Medicina și Farmacie…