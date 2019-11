Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 noiembrie 2019, in jurul orei 10.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe raza localitații Șeușa, unde a fost sesizat un accident rutier in urma caruia un pieton a fost ranit. Din primele cercetari ale polițiștilor a rezultat ca un barbat de 37…

- In aceasta dimineata un TIR a luat foc pe DN1, dupa ce a intrat intrat intr-un cap de pod, in timp ce se deplasa spre Brasov. In urma accidentului o persoana este ranita grav, iar pasagerul TIR-ului ar fi sarit in raul Olt, inaintea impactului. Potrivit primelor informatii oferite de politistii rutieri,…

- Un copil de 14 ani a fost lovit miercuri seara, la ora 22.58, de un autoturism pe raza satului Talvesti. Soferul a fugit de la locul accidentului, in loc sa ii dea copilului primul ajutor. Politistii l-au identificat ca fiind Emil...

- Un barbat care a accidentat, marți, o adolescenta care traversa regulamentar o strada din municipiul Bistrița, iar mai apoi a fugit, s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, cand…

- Ieri, 8 octombrie 2019, in jurul orei 14.10, polițiștii din Cugir au fost solicitați sa intervina pentru soluționarea unui accident rutier, produs pe raza localitații Vinerea, in urma caruia un pieton a suferit leziuni corporale. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca un barbat de 62 de ani,…

- Un barbat de 55 de ani din localitatea Fața, comuna Albac, a DECEDAT dupa ce a fost acroșat de un autoturism. Șoferul vinovat a fugit de la locul faptei. Astazi, in jurul orei 20.30, un barbat de 55 de ani, din localitatea Fața, comuna Albac, a fost acrosat de un autoturism al carui conducator a fugit…

- Un adolescent a fost ranit, duminica seara, pe DN 17D, in localitatea Rodna din județul Bistrița-Nasaud, de o autoutilitara condusa de un șofer baut, care mai apoi a fugit de la locul accidentului. Polițiștii l-au gasit intr-o localitate vecina și i-au intocmit dosar penal. Tanarul a fost transportat la spital.…

- Tinerii care au evadat de la un centru educativ din Timiș au fost vazuți, miercuri, in județul Olt, in zona comunei Garcov. Polițiștii au tras focuri de arma, sa-i opreasca, insa aceștia au fugit intr-o padure, fiind urmariți, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Olt, polițiștii au observat, miercuri,…