- O thailandeza a fost condamnata marti la 43 de ani de inchisoare pentru insultarea familiei regale, adica pedeapsa cea mai severa aplicata pana acum in regat pentru crima de lezmajestate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Condamnarea a fost anuntata in contextul in care autoritatile thailandeze…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, ca fosta șefa a DIICOT, Alina Bica - condamnata definitiv, in noiembrie 2019, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzata de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender - sa ramana cu aceasta pedeapsa. Decizia este definitiva,…

- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata, luni, la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, relateaza France Presse. Un an a trecut de la aparitia COVID-19 in acest oras.

- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la aparitia COVID-19 in acest oras, relateaza France Presse, conform agerpres.ro. Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata…

- Condamnata la 6 ani si 3 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita Fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) Crinuta Dumitrean, a fost condamnata, vineri, 27 noiembrie, la 6 ani si 3 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita, in celebrul…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ''Sf. Parascheva'' din Iasi, Carmen Dorobat, a fost condamnata, alaturi de sotul sau, definitiv, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de luare de mita. De asemenea, aceasta nu va mai putea preda. Dorobaț a declarat: „Cu aceeași sinceritate voi…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat-o, in aceasta dupa-amiaza, la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pe fosta secretara a Primariei Targu Frumos. Felicia Spulber a fost gasita vinovata de ucidere din culpa iar sentinta cuprinde si o alta condamnare, primita de functionara pentru abuz in serviciu,…

- Veste trista pentru fanii uneia dintre vedetele care au facut istorie la Pro TV. Actorul indragit de o tara intreaga a recunoscut santajul si a fost condamnat la doi ani de inchisoare. Axinte”, condamnat la doi ani de inchisoare dupa ce a recunoscut santajul In 2012, Dan Diaconescu, patronul OTV, l-ar…