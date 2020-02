Stiri pe aceeasi tema

- O romanca este suspecta de coronavirus. Femeia s-a intors in țara pe 2 februarie și intre timp a inceput sa aiba simptomele virusului ucigaș. Pacienta va fi transferata din Suceava la Institutul Matei Balș. Totodata este alerta și in Galați, unde 13 persoane au fost plasate in carantina. Vorbim de opt…

- O romanca este suspecta de coronavirus. Femeia s-a intors in țara pe 2 februarie și intre timp a inceput sa aiba simptomele virusului ucigaș. Pacienta va fi transferata din Suceava la Institutul Matei Balș. Totodata este alerta și in Galați, unde 13 persoane au fost plasate in carantina. Vorbim de opt…

- 13 persoane care au ajuns la Galați venind din China au fost plasate in carantina la domiciliu. Este vorba despre opt romani și cinci chinezi.Cele 13 persoane trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului. Acestea…

- Cinci cetateni din Buzau, abia intorsi din China, au intrat in atentia medicilor epidemiologi de la Directia de Sanatate Publica. Cei cinci, femei si barbati, cu varste pana in 45 de ani, sunt izolati la domiciliu, zilnic specialistii luand legatura cu ei pentru a se asigura ca nu au simptomele infectiei…

- Pe Aeroportul „Henri Conda” din Otopeni au fost luate masuri speciale pentru combaterea raspandirii infectiei cu noul coronavirus. Planul de masuri a fost conceput cu Ministerul Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

- La fiecare 4 ore, zonele cu fluxuri de pasageri din aeroportul Otopeni vor fi dezinfectate, iar in terminalul Sosiri au fost amplasate aparate cu gel dezinfectat pentru mani pentru a preveni raspandirea virusului din China, potrivit Mediafax.Pentru combaterea raspandirii infecției cu noul…

- Primul roman suspect de coronavirus este un tanar de 24 de ani din Bacau, care s-a intors din China, de la studii, in urma cu o saptamana. Pacientul este transferat la Institutul Matei Bals din Capitala, unde va fi tinut in carantina, pana cand medicii vor confirma sau nu diagnosticul. Maine, alti 25…

- Sambata dupa-amiaza, pe Aeroportul Otopeni din Capitala a fost declanșata o alerta de coronavirus. Un pasager israelian, care parea ca are simptome asemanatoare cu cele ale persoanelor infectate cu virusul ucigaș, a fost preluat și dus la Institutul Matei Balș. La cateva ore de atunci, au ieșit la iveala…