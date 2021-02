Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt greșelile majore facute la instalarea centralelor termice. Atenție, romani! Greșelile apar la montarea centralei termic fie din cauza instalatorului, fie a proprietarului. Altcineva sau altceva nu poate interveni in proces. Ce trebuie sa faci daca vrei sa-ți montezi centrala termica. Ce trebuie…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca a treia etapa de vaccinare anti-COVID-19, în care este inclusa întreaga populație, ar putea începe în luna aprilie, scrie Digi24. „În…

- Zoom Video Communications a anuntat luni ca veniturile au crescut in T3/2020 cu peste 350% pentru al doilea trimestru consecutiv, continuand seria de cresteri fulminante inregistrate in T1/2020 (plus 169%) si T2 (plus 355%), potrivit datelor agregate de ZF de la Investing.com, potrivit Mediafax.…

- S-ar parea ca in SUA alegerile s-au terminat, totalurile au fost facute, dar nu este chiar așa. Confruntarea principala inca va avea loc. De rezultatele ei depinde nu doar soarta celor doua partide și a liderilor lor, - depinde soarta SUA pentru mulți ani inainte. Cu incalcari nemaivazute Alegerile…

- Patru barbati si o femeie, care se dadeau drept cetateni straini, cautau batrani singuri, fara familii, si le promiteau ca le vor construi locuinte noi in schimbul caselor actuale al persoanelor in varsta, potrivit antena3.ro. Cercetarile au fost declansate din oficiu, in urma verificarilor efectuate…

- Polițiștii rutieri de la Suceava, Pașcani și Neamț au fost implicați intr-o acțiune de control cu radare in cascada pe E 85, sectoarele de la limitele de județ. Controlul s-a desfașurat la finele saptamanii trecute, in zilele de 6 și 7 noiembrie, fiind aplicate 177 de amenzi pentru depașiri ale ...