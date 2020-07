O simplă socoteală Starea coronavirusului: Suedia, 7770 de cazuri/milion locuitori, e pe locul 18 in clasamentul mondial și nu se agita nimeni. Belgia, 5543 de cazuri/milion locuitori, e pe locul 26 in clasamentul mondial și nu se agita nimeni. Olanda, 3048 de cazuri/milion locuitori, e pe locul 54 in clasamentul mondial și nu se agita nimeni. Franța, 2732 de cazuri/milion locuitori, e pe locul 62 in clasamentul mondial și nu se agita nimeni. Germania are 2440 de cazuri/milion locuitori, e pe locul 67 in clasamentul mondial și nu se agita nimeni. Romania are 2089 de cazuri/milion de locuitori, e pe locul 76 mondial… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

