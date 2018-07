De cateva zile, frumoasa bruneta din Targu Jiu se afla in pelerinaj in Țara Sfanta. Aceasta a mers in locuri precum Nazareth, Ierusalim, Marea Moarta și Bethlehem. Roxana Vancea, caci despre ea vorbim, a ales vara aceasta ca destinație de vacanța un loc sfant. Pe contul personal de socializare, antrenoarea de fitness și-a postat imagini din fiecare loc pe care l-a vizitat. La Mormantul Sfant, Roxana a ales sa poate o ținuta lejera formata din jeans, bluza alba cu maneci și adidași.