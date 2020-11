Stiri pe aceeasi tema

- Industria muzicala este de mai multa vreme suparata pe Twitch, pentru ca permite utilizatorilor sa urce melodii alaturi de inregistrarile video, melodii pentru care nu exista niciun acord cu reprezentantii autorilor. Dupa mai multe mesaje separate ale unora din reprezentantii acesteia, industria muzicala,…

- Inceput in urma cu aproape un an, șantierul de la fațada Operei din Timișoara ar fi trebuit sa fie foarte aproape de final. In schimb, și acest proiect e aproape sigur ca nu va fi terminat la timp. Acum se așteapta travertinul din Italia.

- Celebrul Bal al Operei din Viena, care necesita pregatiri importante, nu va avea loc in februarie, pentru prima data din 1991, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri guvernul austriac, potrivit AFP, relateaza News.ro."Din cauza situatiei sanitare, ar fi iresponsabil sa organizam…

- Soprana Elena Marinescu s-a bucurat de un statut deosebit ca artista a Teatrului de Opera din Saarbrucken, Germania, timp de 27 de ani. Dar cariera ei lunga, de 46 de ani (!…), a inceput in Corul Filarmonicii din Iasi, apoi in cel al Operei, dupa care a avut si primele roluri solistice la Iasi. A…

- Managerul Operei Nationale Bucuresti, Stefan Ignat, a declarat luni ca 10 angajati ai institutiei sunt infectati cu COVID-19 si se afla in izolare, iar spectacolele au fost suspendate, potrivit unui comunicat al Operei. "In afara de cei 10, care, nu pot sa-i acuz, trebuiau sa fie atenti…

- Opera de Stat din Viena se redeschide luni cu reguli stricte pentru siguranta sanitara, un nou director si premiera spectacolului ''Madama Butterfly'', de Giacomo Puccini, informeaza DPA, citata de site-ul stiripesurse.ro.Spectatorii sunt obligați sa poarte mastile de protecție inainte si dupa spectacol,…

- Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard” Galati programeaza sambata, pe 29 august, la ora 20:30, in Gradina de vara „Leonard”, recitalul vocal-instrumental Vara muzicala la Gradina „Leonard”, sub conducerea lui Daniel Nistor (dirijor cor).

- Primaria Municipiului Iași impreuna cu Ateneul Național din Iași și Complexul Muzeal Moldova vor sprijini tinerele talente care vor face parte din Corul de Copii al Municipiului Iași. Acesta este cel mai indrazneț proiect cultural al acestui an și va fi coordonat de catre Raluca Zaharia din postura…