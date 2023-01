Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat, joi, perchezitii la doua sedii ale Politiei Locale Sector 1 Bucuresti intr-un dosar privind incheierea unor contracte de achizitie publica a unor echipamente pentru Politia Locala, informeaza News.ro.„Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Cu toate ca sunt gazdele matinalului de la Antena 1 de mai bine de un deceniu, iata ca mai sunt momente ce ii iau și pe ei prin surprindere. Razvan Simion și Dani Oțil au avut parte de o surpriza de zile mari la Neatza. Nu le-a venit sa creada cu cine vorbeau la telefon. […] The post Surpriza mare pentru…

- In Ajunul Craciunului, telespectatorii Antena 1 vor trai magia sarbatorii intr-o editie speciala a transforming show-ului Te cunosc de undeva!. 6 cupluri au spus „Da” provocarii și s-au intrecut in momente spectaculoase, dar numai unul a caștigat trofeul.

- Vești proaste de la ANM. Incep ninsorile in mai multe zone ale țarii, odata ce un val polar va patrunde in Romania.Astfel, daca in acest weekend ne bucuram de temperaturi care ajung chiar și pana la 16 grade, de saptamana viitoare, iarna va fi mai geroasa decat credeam. In zonele din centrul continentului,…

- Dani Oțil și Razvan Simion prezinta impreuna emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, de la Antena 1. De mulți ani de zile prezinta show-ul matinal impreuna, dar și concursul „X Factor”. Prietenia lor e mai lunga de atat, intr-un interviu pentru ciao.ro , Dani Oțil a spus ca sunt de „39 de ani aproape,…

- Dani Oțil e prezent pe micul ecran de luni pana vineri, la matinalul de la Antena 1. Astazi, in emisiune, el a atras atenția cu declarațiile pe care le-a facut in direct despre parinții lui. Aceștia locuiesc la Reșita, acolo unde prezentatorul a copilarit. Moderatorul are o relație buna cu parinții…

- Sunt colegi de platou, dar și prieteni de-o viața. In mod inevitabil, au trecut impreuna prin momente superbe, dar și unele neplacute. Razvan Simion a vorbit recent despre un episod pe care nu il va uita niciodata, acela in care a fost nevoit sa cheme ambulanța pentru Dani Oțil. Ce ganduri avea vedeta…

- Ramona Olaru e acum „vecina” de la „Neatza cu Razvan și Dani”, celebrul matinal de la Antena 1. De ani de zile ea lucreaza in televiziune, recent a bifat noi proiecte, a prezentat și show-ul „Splash! Vedete la apa”, la același post. In trecut, ea a arata foarte diferit, in anii in care au trecut s-a…