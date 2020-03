O adolescenta de 12 ani din Ploiești iși traiește cel mai mare vis. Paula Both va juca in „Legally Blonde”, un spectacol pe Broadway, ce va avea premiera in curand. Tanara a declarat pentru Libertatea ca premierea spectacolului va avea loc pe 29 aprilie pentru presa, oameni din industrie și celebritați, iar din 30 aprilie va juca doua spectacole pe zi. „Castingul a fost online, cu sute de concurenți din toata lumea – 400 de artiști. A urmat preselecția, tot online, și ultima etapa a fost interviul din New York, unde am caștigat. Am fost aleasa sa o intruchipez pe Serena, fiind singura, din toata…