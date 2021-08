O rețea de certificate de vaccinare false vinde documente aparent eliberate de Spitalul “Grigore Alexandrescu”. Reacția spitalului O ancheta Digi24 dezvaluie o rețea de falsificatori de certificate de vaccinare. Un jurnalist Digi24 a descoperit, in rețeaua ruseasca Telegram, un grup cu peste 600 de membri in care se face trafic cu documente care atesta in fals vaccinarea. Traficanții ne-au dat documente care sa treaca de filtrele autoritaților, atat in țara cat și la frontiere. Certificatul, vandut cu 100 de euro, apare ca inregistrat intr-un centru de vaccinare din Capitala, iar serul fictiv administrat este Johnson&Johnson. Poliția a deschis dosar penal in urma investigației realizata de Maria Moiș. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

