O plantaţie de marijuana, descoperită în Germania de un bărbat aflat într-un balon cu aer cald O plantatie ilegala de marijuana a fost descoperita de autoritatile germane - care au efectuat si o perchezitie la fata locului - gratie unor informatii primite de la un barbat care a trecut pe deasupra ei in timp ce se afla in nacela unui balon cu aer cald, a anuntat vineri Politia din Rostock, citata de DPA. Barbatul a survolat o rezervatie naturala amenajata in apropiere de Rostock, un oras din nordul Germaniei, in momentul in care a observat o plantatie de marijuana in interiorul rezervatiei. Dupa ce a aterizat, el a contactat telefonic Politia locala. Plantatia se afla intr-o parte izolata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

