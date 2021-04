Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de pantofi de sport Nike Air Yeezy 1 ai rapperului Kanye West a fost vanduta unei platforme de investitii specializate pentru 1,8 milioane de dolari, a anuntat luni Sotheby’s, care a organizat vanzarea, suma fiind de trei ori mai mare fata de precedentul record in urma vanzarii unei perechi…

- Tabloul ''Le Bassin aux Nympheas'', pictat de Claude Monet intre 1917 si 1919, inspirat de gradina sa cu nuferi de la Giverny, va fi scos la licitatie de Sotheby's pe 12 mai si se asteapta sa fie adjudecat la 40 de milioane de dolari, potrivit artnews.com, relateaza News.ro. O alta lucrare…

- Vanzarea unor opere NFT ale artistului Pak au atins suma de 16,8 milioane de dolari, un succes pentru casa Sotheby's, care a organizat evenimentul, scrie AFP, relateaza News.ro. La o luna dupa vanzarea operei "Everydays: The First 5000 Days" a artistului Beeple, pentru 69,3 milioane de dolari…

- O pereche de pantofi de sport Nike Air Yeezy 1 ai rapperului Kanye West, estimata la peste 1 milion de dolari, un pret care depaseste cu mult recordul in domeniu, este propusa la vanzare de casa de licitatii Sotheby's, informeaza AFP. Acesti pantofi vor face obiectul unei vanzari private organizate…

- O opera integral digitala a artistului american Beeple a fost vanduta joi cu 69,3 milioane de dolari de casa de licitatii Christie's, un record care sta marturie pentru revolutia in curs pe aceasta piata mult timp confidentiala, relateaza AFP. "Everydays: the First 5,000 Days", un…