Stiri pe aceeasi tema

- Costume de competiție, medalii, cununi cu lauri și echipamente de antrenament ale marilor campioni pe care Romania i-a avut in arena olimpica – Ancuța Bodnar, Maria Olaru, Lavinia Miloșovici, Loredana Dinu, Gabriela Szabo, Larisa Iordache, Marian Oprea, Iolanda Balaș, Monica Roșu și mulți alți sportivi…

- Editia a doua a expozitiei „Romania la Jocurile Olimpice”, organizata in perioada 25 martie-10 mai, de Asociatia ESCU, si cu sprijinul Muzeului Sportului, al sportivilor, federatiilor si al colectionarilor, aduce in prim-plan cultura sportiva de performanta in Romania, din interbelic si pana in prezent,…

- Costume de competiție, medalii, cununi cu lauri și echipamente de antrenament ale marilor campioni pe care Romania i-a avut in arena olimpica – Ancuța Bodnar, Maria Olaru, Lavinia Miloșovici, Loredana Dinu, Gabriela Szabo, Larisa Iordache, Marian Oprea, Iolanda Balaș, Monica Roșu și mulți alți sportivi…

- De la inceputul razboiului din Ucriana, peste 11.000 de refugiați din aceasta țara care au intrat in Romania au trecut prin taberele amenajate pentru ei in județul Suceava. Potrivit Prefecturii Suceava, din cei 11.068 de refugiați care au intrat in tabere, 10.806 au plecat spre alte destinații. In cursul…

- Incepand de astazi, 17 martie, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania, deschide primul sau showroom din Suceava. Situat in incinta Iulius Mall Suceava, pe Calea Unirii, numarul 22, noul showroom Lensa dispune de un spațiu de vanzare de 155 metri patrați și este dotat cu 2 cabinete optometrice.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis astazi dupa amiaza romanilor care au format cozui uriale la stațiile de carburtanți speriați ca se scumpește combustibilul ca nu trebuie sa intre in panica și sa stea la cozi. ”Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii.…

- Duminica, 6 martie, in municipiul Suceava vor avea loc doua evenimente dedicate refugiaților ucraineni. Astfel, incepind cu ora 11 la Iulius Mall va avea loc la etajul I un eveniment dedicat copiilor refugiați din Ucraina. Iulius Mall Suceava, Euroluc Trans și Fundația Umanitara Nord 2001-Sange pentru…

- Repezentanții Fundației Umanitare Nord 2001 – Sange pentru Romania s-au mobilizat pentru a ajuta vecinii ucrainieni, și sunt prezenți in vama Siret cu alimente și apa, ofera cazare și au reușit sa amplaseze 10 toalete ecologice in punctul de trecere al frontierei. ”Ne – a fost solicitat ajutorul din…