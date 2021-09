O pălărie a lui Napoleon Bonaparte a fost descoperită din întâmplare Studiile microscopice au relevat prezența a cinci fire de par, dintre care doua purtau ADN-ul imparatului francez. Un bicorn care poarta ADN-ul faimosului imparat francez va fi scos la licitație, la 27 octombrie, la Londra de Bonhams, una dintre cele mai importante case de licitații din lume. In timp ce așteapta sa ajunga la destinație, palaria […] The post O palarie a lui Napoleon Bonaparte a fost descoperita din intamplare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

