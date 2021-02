Joi, cursul mediu al euro a coborat de la 4,8744 la 4,8741 lei. Ca de obicei, inainte de anunțarea mediei de catre BNR, s-au inmulțit ordinele de vanzare de valuta, minimul atins fiind de 4,873 lei in timp ce maximul ședinței era de 4,877 lei. Evoluțiile din piața locala sunt reflectate mai corect de cotația stabilita de Banca Centrala Europeana, care a calculat miercuri o valoare de 4,8752 lei. Moneda unica era stabila pe piețele internaționale, ea fluctuand in culoarul 1,2114 – 1,2136 dolari, dupa ce s-a anunțat ca inflația din Statele Unite a fost de 0,3% in ianuarie, ceea ce va permite Rezervei…