Doua gemene din Afganistan și familia lor au reușit sa ajunga cu bine in Marea Britanie, unde le așteapta o noua viața… Asna și Sana, in varsta de 5 ani, reprezinta, potrivit presei engleze, incununare succesului misiunii de salvare a Marii Britanii. Cele doua fetițe au acum ocazia sa inceapa o viața noua, departe de regimul care le-ar fi incarcerat in case. Acum, ele pot sa invețe, daca iși doresc asta, sa fie libere și sa faca tot ce vor. Nooragha Hashimi, – tatal celor doua, un traducator pentru forțele britanice, risca pedeapsa cu moartea in Afganistan, din cauza ajutorului vital pe care acesta…