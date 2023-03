Stiri pe aceeasi tema

- Europa se indreapta anul acesta catre o seceta comparabila cu cea din vara anului 2022, iar ploile din saptamanile urmatoare vor fi cruciale pentru determinarea impactului iernii exceptional de calde si uscate care s-a incheiat, a avertizat luni intr-un raport Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei…

- Insulele Maldive sunt tot mai preferate de romani. Datele oferite de Ministerul Turismului din Insulele Maldive , arata ca aproape 12.000 de romani și-au petrecut vacanța in Maldive. Pentru o vacanța in Maldive, romanii au scos din buzunar peste 1.500 de euro. Destinația este preferata de romani datorita…

- In luna februarie curent, datoria Republicii Moldova a depașit suma de 100 de miliarde de lei, peste 64 de miliarde de lei reprezentand datoria externa, susține expertul economic Veaceslav Ionița. Economistul a precizat, in ediția saptamanala „Analize economice” pe care o prezinta, ca, in mare parte,…

- “Interesul nostru comun este sa avem frontiere externe puternice, cea mai urgenta este situația de la granița terestra dintre Bulgaria și Turcia”, a declarat, miercuri, in Parlamentul European, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de Nikolai Jeliazkov, corespondent al BTA.…

- Austria isi mentine veto-ul fata extinderea Spatiului Schengen, atat timp cat acesta ‘nu functioneaza’, a afirmat cancelarul Karl Nehammer inaintea unei vizite in Bulgaria, cerand ‘sprijin deplin pentru Bulgaria si Romania si masuri concrete din partea Comisiei Europene pentru intarirea protectiei frontierei…

- Mai multe state membre și-au unit forțele pentru a face presiuni in vederea diluarii unei iminente revizuiri a legislației privind transportul animalelor, insistand ca practica nu ar trebui sa fie interzisa complet, data fiind importanța ei pentru sectorul agroalimentar. Fii la curent cu cele…