O nouă sinecură în Constanța pentru pensionarul liberal Victor Paul Dobre Fostul parlamentar PNL de Galați timp de patru mandate, Victor Paul Dobre, s-a refugiat in județul Constanța pentru a-și rotunji veniturile de pensionar ajuns la varsta de 70 ani. Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) de la Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia a hotarat in ședința de pe 4 octombrie 2021 schimbarea Consiliului de Administrație (CA). In locul celor trei administratori – olandezul Petrus Jansen și romanii Ionel Patraș și Adrian Ionuț Zainea, au fost numiți administratori provizorii remunerați lunar cu 3.500 de lei brut, pentru patru luni, Victor Paul Dobre, Dorinel Colgiu și Lacramioara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, este disperat sa revina la șefia organizației PSD Giurgiu, fapt pentru care saptamana aceasta a facut o mișcare care demonstreaza ca este din nou in grațiile conducerii PSD, mai exact a lui Marcel Ciolacu și Vasile Dincu. Ca urmare a trocului politic, Niculae…

- Asociatia Elevilor din Constanta a anuntat, joi, ca a depus o plangere penala pe numele presedintelui Consiliului Judetean, Mihai Lupu, pe care il acuza ca refuza sa acorde transportul gratuit, nerespectand o decizie a instantei. Lupu este unchiul lui Costel Alexe, președintele CJ Iași, cercetat deja…

- Caderea spectaculoasa in sondaje a PNL și USR a generat o emulație incredibila in randul membrilor și a liderilor PSD care simt ca pot reveni la guvernare. Unul dintre liderii PSD care vrea sa revina cat mai repede la butoanele partidului este baronul de Giurgiu, Niculae Badalau, ajuns, ca urmare a…

- "Nu se poate sustine ca, orice abatere consemnata intr un raport al Curtii de Conturi constituie, in mod automat, infractiunea de abuz in serviciuldquo;. Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apel in dosarul 2973 118 2018 in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului…

- Numirea surprinzatoare a controversatului Andrei Rudolf Corlan in funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a scos la lumina o uriașa caracatița a intereselor. Primul pas facut in Ministerul Mediului de catre noul secretar de stat Andrei Rudolf Corlan i-a surprins pe cei…

- Achizițiile publice ce au fost desfașurate în cadrul sistemului Ministerului Apararii în anii 2019-2020 nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale care guverneaza acest domeniu, indica raportul Curții de Conturi, care a fost publicat în Monitorul Oficial…

- Pe data de 23 iulie au fost date publicitații rezultatele evaluarii proiectelor depuse pentru obținerea unei finanțari de pana la 100.000 de euro pentru inființarea unei „Intreprinderi Sociale”, un concept economic introdus in premiera in Romania prin preluarea experienței altor state ale Uniunii Europene.…

- Fostul edil PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a regizat in august 2019 un tun medical de peste 7.000.000 de euro pe care a incercat sa-l acopere imediat dupa declanșarea starii de urgența de anul trecut. Doi medici pentru 300 de holtere Pe 14 august 2019, Centrul Medical Caraiman controlat de Consiliul…