- In perioada 16 – 18 octombrie, Asociația Acasa in Banat va mai renova inca doua mori de apa din județul Caraș Severin, construcții cu peste 100 de ani vechime. Astfel, va fi atins obiectivul propus: 10 mori reabilitate in cadrul proiectului “Salvam Morile de Apa”. Proiectul este finanțat de Fundația…

- Intervenție dificila a pompierilor timișeni pentru salvarea unui patruped. Astazi, in jurul orei 14:00, pompierii din cadrul subunitații din Deta au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui caine, in localitatea Banloc. Patrupedul a intrat intr-un canal și nu a mai reușit sa iasa. Plansul sau…

- Localitatea Șopotu Vechi (comuna Dalboșeț, județul Caraș Severin) a avut parte in acest sfarșit de saptamana de cea mai mare desfașurare de forțe pentru a salva 5 dintre cele 11 mori de apa existente in sat. Proiectul “Salvam Morile de Apa” a reunit voluntari din toata țara, dar și localnici, pentru…

- Un nou traseu turistic, amenajat de voluntari Localitatea Șopotu Vechi (comuna Dalboșeț, județul Caraș Severin) a avut parte in acest sfarșit de saptamana de cea mai mare desfașurare de forțe pentru a salva 5 dintre cele 11 mori de apa existente in sat. Proiectul “Salvam Morile de Apa”, dezvoltat de…

- Zeci de voluntari s-au mobilizat in weekend, in Caraș-Severin, ca sa reabiliteze patru mori de apa din localitatea Garnic. Proiectul derulat de Asociația Acasa in Banat are in vedere readucerea la viața, in acest an, a zece mori din județ și includerea acestora in circuite turistice. Cele patru mori…

- Asociația Acasa in Banat pregatește „terenul” pentru reabilitarea morilor de apa de la Garnic, in Caraș-Severin, acțiune care va avea loc in acest weekend, cu sprijinul voluntarilor. Vor fi reabilitate patru mori de apa din Garnic. Va puteți inscrie ca voluntar. Au fost puse la punct ultimele detalii…