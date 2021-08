Ștefan Jianu este medic primar chirurgie medicala. In urma cu cateva zile, cand era in concediu, s-a trezit cu un telefon de la pacienți care il intrebau daca intr-adevar recomanda crema la care face reclama.”O parte din pacienții mei m-au sunat sa ma intrebe daca eu chiar prezint acea crema ca un panaceu universal. Este vorba despre o publicitate inșelatoare, o falsificare completa a realitații, eu nu fac reclama acelei creme, nu știu despre ce este vorba, nu am folosit-o vreodata in viața mea”, a declarat medicul.Medicul a descoperit ulterior ca imaginea lui era folosita pe mai multe site-uri.…