O nouă funcție în aplicația de chat va fi introdusă de WhatsApp. La ce folosește O noua functie este in teste la WhatsApp. Va permite adaugarea contactelor prin scanarea codurilor QR. Cele mai mai noi versiuni beta de WhatsApp pentru Android si iOS au primit un update care aduce posibilitatea adaugarii contactelor prin coduri QR. Functia poate fi gasita in meniul de setari al aplicatiei, unde exista optiuni pentru a […] Citește O noua funcție in aplicația de chat va fi introdusa de WhatsApp. La ce folosește in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol: alba24.ro

