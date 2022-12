Stiri pe aceeasi tema

- Rivian Automotive Inc a anuntat ca societatea mixta pe care o detine cu Mercedes-Benz nu va mai produce furgonete electrice in Romania, Polonia sau Ungaria, deși anunțase parteneriatul acum 3 luni.

- Ford va investi suma suplimentara de 180 de milioane de dolari pentru a crește cu 70% producția de unitați de propulsie pentru vehiculele electrice, la fabrica Halewood din nordul Angliei. Astfel, incepand cu 2024, capacitatea unitaților de producție a fabricii va crește de la 250 de mii de unitați…

- Economiile din estul Uniunii Europene au inregistrat o incetinire in trimestrul al treilea al anului, principalii „vinovați” fiind inflația, creșterea costurilor la energie și inasprirea politicii monetare de catre bancile centrale, scrie Naftemporiki, citata de Rador. Produsul intern brut al Poloniei,…

- Daca inflatia din Europa de Vest ar urma sa fie „imblanzita", conform celor mai multe prognoze, in decurs de un an, in randul specialistilor se contureaza temeri din ce in ce mai mari ca Europa Centrala se va confrunta cu cresteri accelerate de preturi pentru ceva mai mult timp, potrivit unei analize Euractiv.…

- Republica Moldova necesita o atentie speciala intrucat, pe langa faptul ca este vulnerabila din cauza frontierei cu Ucraina si a problemelor cu alimentarea cu electricitatea, se confrunta cu o situatie in care oricand o alta opozitie foarte ostila poate face pasul inainte, a declarat miercuri, 12 octombrie,…

- Brandul romanesc 5 to go inregistreaza a doua cea mai spectaculoasa creștere din Europa in numar absolut de locații deschise, cu 107 cafenele noi intr-un an, o creștere de 44.6% fața de anul anterior, cand se clasa pe locul 12. Aceasta evoluție se reflecta in deținerea unei cote de piața de 48.7% pe…

- Autoritațile locale au la dispoziție peste 260 milioane de euro pentru a rezolva, rapid, problema gunoaielor. Banii vin din PNRR și de la bugetul de stat. Pentru primarii din Romania, acesta se anunța a fi unul dintre testele de competența din actualul mandat. Cați dintre edilii locali vor reuși sa…

- Sportivii din cadrul Spartan Training Group Zalau au pus Salajul pe harta unora dintre cele mai dificile probe de alergare din Europa. Echipa STG a participat zilele trecute la la cursa „Beast”, aceasta fiind ultima etapa din Campionatul European Regional desfașurat in Cehia și la care au participat…