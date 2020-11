O nouă epidemie a izbucnit în China. Sunt deja 6.000 de cazuri China se confrunta din nou cu probleme din cauza unei epidemii. Peste 6.000 de persoane au fost testate pozitiv pentru bruceloza, o boala transmisa printr-o bacterie de la animale. Guvernul a testat 55.725 de locuitori din orașul Lanzhou, capitala provinciei Gansu din nord-vestul Chinei. Peste 6.000 de persoane au primit rezultate pozitive. Focarul de imbolnaviri a aparut dupa ce bacteria care provoaca bruceloza a fost incorect manipulata și s-a raspandit de la un laborator al unei companii bio-farmaceutice ce produce vaccinuri pentru animale. Citește și: Klaus Iohannis a anunțat cand vor fi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești rele vin dinspre China. Epidemia de bruceloza ia amploare. Potrivit reprezentanților din Lanzhou, capitala provinciei Gansu din nord-vestul Chinei, numarul persoanelor infectate s-a dublat.

- Peste 6.000 de persoane din orasul Lanzhou, capitala provinciei Gansu din nord-vestul Chinei, au fost testate pozitiv pentru bruceloza, a anuntat guvernul local citat de Reuters și Xinhua. Focarul de îmbolnaviri a aparut dupa ce o bacterie a fost scapata anul trecut dintr-un laborator…

- Focar de imbolnaviri a fost identificat in Lanzhou, capitala provinciei Gansu din N-V Chinei – peste 6.000 de persoane au fost confirmate cu bruceloza, potrivit Reuters. Infecțiile au fost identificate dupa ce, anul trecut, o bacterie a fost scapata de sub control in cadrul unui laborator al unei companii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca va fi adoptata o Ordonanța de Urgența, ce vizeaza asimptomaticii COVID-19 și pe cei cu simptome ușoare. Ce presupune hotararea luata de Guvern. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca Guvernul va adopta astazi, 22 octombrie 2020, o Ordonanța de…

- "In primul rand, Romania nu are capacitatea pentru testare foarte, foarte mare. Testarea in masa ar presupune sute de mii de teste și nu avem capacitatea, nici personalul pentru așa ceva. Nici nu este recomandata testarea in masa. Acest procedeu este recomandat de unii care vor sa para interesanți.…

- Mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost confirmate cu febra malteza, o boala declanșata dupa o scurgere de gaze reziduale a unei companii biofarmaceutice. Autoritațile sanitare din Lanzhou, capitala provinciei Gansu, au confirmat ca 3.245 de persoane au bruceloza (cunoscuta și ca febra malteza…

- Câteva mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost testate pozitiv cu o boala bacteriana în urma unui focar cauzat de o scurgere de gaze reziduale la o companie biofarmaceutica care a avut loc anul trecut, au anunțat autoritațile chineze, potrivit CNN.Autoritatea responsabila…

- Klaus Iohannis transmite Chinei ca Huawei nu va avea acces la o viitoare licitație organizata de Romania pentru construirea rețelei 5G. Președintele a explicat ca motivul este ca asupra Chinei planeaza suspiciunea ca are ”alte interese”. Romania importa, prin Guvernul Ludovic Orban, cantitați masive…