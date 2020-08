Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa incheierea lucrarilor de asfaltare a strazii Viitorului, a inceput reabilitarea unei alte strazi importante din zona, Aleea Arinului, a anunțat primarul Constantin Toma intr-o inregistrare video intitulata „Șantierul din Unirii Sud”, pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook.…

- Postam la data de 5 iulie un sondaj de opinie privind deschiderea Ștrandului Termal din Carei concesionat de catre Primaria Carei unei societați private. Buletin de Carei a dat o mana de ajutor Primariei Carei care se ferește de a purta un dialog constant cu contribuabilii, lipsa de ani de zile a unui…

- Social-democrații il acuza pe primarul Timișoarei de deturnarea proiectului Timișoara 2021, „cu riscul de a crea un scandal național și internațional”. Potrivit unui comunicat transmis de PSD Timiș, „despotic, ilegal, arogant și dornic sa serveasca clienți de casa ai proiectelor pe bani publici, primarul…

- Nicolae Robu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca Primaria Timișoara nu va majora taxa de acces pentru producatori in piața volanta și ca cei care au platit deja mai mulți bani ca sa iși expuna marfa acolo vor primi sumele inapoi. Edilul local a notat, intr-o postare, ca a aflat de la un […] Articolul…

- Primarul Nicoale Robu, acest Cavaler Jedi al Timisoarei, anunta ca dezvoltarea in forta a orasului e deja de domeniul trecutului. In prag de campanie electorala, Robu anunta ca a venit vremea „dezvoltarii in superforta” a Timisoarei. Pe pagina de Facebook a PNL Timis a aparut, in aceasta dimineata,…

- Vrem libertate totala sau constrangeri in continuare din cauza coronavirus? In acest moment aceasta este enigma care il framanta pe primarul Timisoarei, el cere in acest sens opinia fanilor sai de pe Facebook. Iar concluzia este clara, oamenii s-au saturat deja de toate limitarile impuse de aceasta…

- Daniel Manolea juca fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava și avea o viața intreaga inainte. Tanarul fotbalist urma sa intre in echipa de liga a III-a, Șomuz Falticeni și sa susțina examenul de bacalaureat Accidentul rutier in care a fost implicat fotbalistul a fost unul extrem de grav. In urma…

- Un tanar din Ploiesti acuza politia ca i-a asociat in mod nejustificat numele si imaginea cu o situatie tragica, creand astfel panica in familia lui. Claudiu Ionescu povesteste intr-o postare pe Facebook ca politistii din comuna Bucov i-au contactat rudele, crezand ca el este barbatul gasit mort intr-o…