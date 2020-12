Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul european de alerta rapida pentru protectia consumatorului (RAPEX) a validat notificarea transmisa de Romania privind existenta in comert a unui tip de masti neconforme, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "Inca o notificare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca inca o notificare a Romaniei privind existenta in comert a unui tip de masti neconforme a fost validata de Sistemul de alerta rapida al Uniunii Europene.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca inca o notificare a Romaniei, in ceea ce privește alertele de maști neconforme de pe piața, a fost validata de Sistemul de alerta rapida al Uniunii Europene – RAPEX. Citește și: SURSE - USR-PLUS cedeaza funcțiile grele,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca inca o notificare a Romaniei, in ceea ce privește alertele de maști neconforme de pe piața, a fost validata de Sistemul de alerta rapida al Uniunii Europene – RAPEX.

- Ziarul Unirea ALERTA in Romania: Inca patru tipuri de maști neconforme in Romania, printre care și unele pentru copii Alte patru notificari ale Romaniei, in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene…

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, patru alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). ‘Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta ca inca 4 notificari ale…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca inca 4 notificari ale Romaniei, in ceea ce priveste alerte de masti neconforme de pe piata, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX. Citește și: FARA PRECEDENT…

- V. S. Alerta emisa de Romania, prin sistemul de alerta european privind produsele neconforme! Paul Anghel, director general al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a anunțat ca Romania a emis alerta respectiva pentru ca „produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament…