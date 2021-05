„O minciună cât o țară” Este titlul unui reportaj uluitor lansat de cei de la Recorder. Au verificat ce se intampla in campania „O padure cat Romania”. Au intrat pe site-ul Ministerului Mediului, au descoperit zonele marcate ca fiind impadurite deja și au plecat sa verifice pe teren. Au dat peste oameni care mințeau prostește și, in loc de pomi […] The post „O minciuna cat o țara” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

