O mașină care transporta dezinfectant, prădată de hoți O mașina care transporta dezinfectant pentru spitalele din Lugoj și Hunedoara, a ramas fara produse dupa ce a fost pradata de hoți pe drum. Managerul Spitalului Lugoj spune ca a solicitat 115 litri dezinfectant și ca a aflat de dispariția lui dupa mai multe telefoane.”Am facut comanda la o firma din Ilfov sa ne aduca dezinfectant. Am comandat 115 litri și am vazut ca nu mai ajunge. Am dat telefoane la firma de la care am comandat, apoi la firma de curierat și in cele din urma am aflat ca dezinfectantul a disparut pe drum. Firma de la care am comandat a spus ca ne dau cantitatea ceruta, dar sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

