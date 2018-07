Sclava Isaura a fost prima telenovela latino-americana transmisa in Romania, in anul 1992, insa de cand a aparut pe piața și pana astazi s-au implinit 42 de ani. Sclava Isaura a ramas cel mai bine vandut produs de televiziune al tuturor timpurilor, fiind difuzat in toate colțurile lumii, o performanța ce nu a mai fost atinsa și este aproape imposibil de depașit. Sclava Isaura a fost interpretata excepțional de actrița braziliana Lucelia Santos, care anul acesta a implinit varsta de 61 de ani. Lucelia este foarte populara in țara sa de origine și continua sa mențina legatura cu fanii sai prin intermediul…