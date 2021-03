Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianca Antonella Gonzalez (30 de ani) a demonstrat cat de mult iubește baschetul, dar și ce face pentru fetița sa in varsta de 11 luni, scrie Gazeta Sporturilor. Dupa ce a nascut, a revenit repede la echipa (Tomas de Rocamora).

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul formației turce Rizesport, a fi vrut sa recurga la o decizie extrema dupa infrangerea suferita vineri, 12 februarie, pe teren propriu cu Erzurum, 0-2. Presa din Turcia,citata de Gazeta Sporturilor , susține ca tehnicianul roman a intenționat sa demisioneze, dar…

- Sofia Kenin (22 de ani, 4 WTA), campioana din 2020 de la Australian Open, a fost eliminata in turul secund de Kaia Kanepi (35 de ani, 65 WTA), scor 3-6, 2-6. Kaia Kanepi a avut o zi de grație. Jucatoare cu un arsenal bogat, cu lovituri extrem de puternice și un serviciu de top, estona nu i-a oferit…

- Jean Vladoiu (52 de ani) a revenit la Pitesti dupa 10 ani, formație la care a jucat in 3 perioade diferite și pe care a antrenat-o pentru scurt timp in 2010. Acum, Vladoiu e președinte de club și spera sa cladeasca o echipa capabila sa reziste in Liga 1. Acesta a acordat un amplu interviu pentru Gazeta…

- Gazeta Sporturilor a deschis prima ediție a lunii ianuarie cu o dezbatere ampla despre provocarile anului sportiv 2021. Analiza poarta semnatura lui Dan Udrea, jurnalist GSP cu peste 20 de ani experiența in presa de sport. Intrebarea lui Udrea: vom avea Craiova vs Craiova și FCSB vs CSA Steaua in 2021?…

- Larisa Iordache, 24 de ani, a castigat patru medalii, doua de aur și doua de argint, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), noteaza Agerpres.Larisa Iordache a cucerit, duminica, medalia de aur la sol cu 13,450. Sportiva noastra, care in calificari a avut cea mai mare…