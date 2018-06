Stiri pe aceeasi tema

- O instanța de la Moscova a hotarat ca arestarea Carinei Țurcan, care deține cetațenie romana și rusa, este legitima, ea fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei. Carina Țurcan respinge acuzațiile care ii sunt aduse, a spus avocatul ei, Dmitri Tsuprik, pentru Tass . ”Nu intelege de ce este acuzata…

- "Acum nu avem nicio comunicare oficiala din partea autoritatilor ruse. Am incercat sa obtinem de la ambasadorul rus o anumita clarificare, toata lumea merge doar pe ceea ce s-a prezentat in media. Pana acum nu am avut niciun fel de solicitare, nici din partea Rusiei, nici din partea familiei, de…

- Daca surse din serviciile speciale incearca sa acrediteze ideea ca Turcan, originara din Republica Moldova, a transmis Romaniei informatii secrete privind furnizarea energiei electrice in Donbas si Crimeea, femeia sustine ca „impotriva ei a fost montata opinia publica”, cu informatii pregatite din timp.…

- Carina Țurcan, membru al Consiliului de Administratie al companiei Inter RAO, a fost reținuta la Moscova și acuzata de spionaj pentru Romania, relateaza agenția Tass. Carina Țurcan, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata fiind acuzata de spionaj in favoarea statului…

