O imagine nefardată a Chinei Dupa doua dintre romanele sale s-au facut filme de succes, e tradus in multe limbi straine, colaboreaza la reputate publicatii occidentale, calatoreste in intreaga lume. Ziua a saptea e o carte tulburatoare, originala atat ca formula narativa cat si prin amestecul de lirism si stranietate. Regasim cateva dintre temele favorite ale scriitorului - dramele individuale din timpul Revolutiei Culturale, mercantilismul si coruptia din societatea chineza con (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat, sambata dupa amiaza, o vizita inopinata la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, unde s-a oprit direct la Unitatea de Primiri Urgențe. Dupa vizita- fulger in UPU, s-a intalnit cu managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, și ...

- Intorcandu-se in timp, la retorica lui Mao Zedong din timpul Revoluției Culturale, ambasadorul Chinei la Londra le-a cerut tinerilor chinezi care studiaza in Marea Britanie „sa serveasca patria”. Indemnul...

- "Am vazut imaginile, tocmai din acest motiv am vrut sa punctez acest moment, in sensul in care am detașat polițiști din țara. La plimbari se aglomereaza pentru ca aglomerația a fost permisa. Citeste si: Situatie alarmanta. Peste 500 de politisti, infectati cu coronavirus. Europol: Marcel Vela…

- La inceputul lunii martie, Mercedes-Benz a prezentat Clasa E facelift. Modelul de clasa mare pregatit de constructorul german a "suferit" cateva modificari la nivel estetic, a primit o serie de sisteme noi de siguranța și asistența, iar gama de motorizari propune versiuni mild-hybrid și plug-in hybrid.…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma, dupa ce un troleibuz a luat foc in centrul Capitalei, ca spera ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile pentru achizitia de mijloace de transport in comun sa vada aceasta imagine cu un troleibuz in flacari

- [caption id="attachment_24721" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol: www.presadegalati.ro[/caption] In acest an, Ziua Internaționala a Protecției Copilului se va desfașura altfel. Și asta pentru ca, Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a declarat stare de urgența in sanatate…

- In aceasta imagine compusa a Nebuloasei Crab, realizata pe baza datelor obtinute de telescopul spatial cu raze X Chandra (albastru si alb), telescopul spatial Hubble (mov) si respectiv telescopul spatial Spitzer (roz), se poate observa steaua a carei explozie a dus la formarea acestei nebuloase ce a…

- Fondatoare a Școlii Internaționale Baia Mare, profesoara universitara la Versailles și membru in board-ul Asociației Școlilor Private (ASP) din Romania, Flavia Zah arata care sunt riscurile iminente in sistemul educațional particular in cazul in care cursurile raman blocate inca cinci luni. E vorba…