- Cursurile cu prezenta fizica sunt suspendate in 15 unitati scolare din Capitala din cauza cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anuntat Institutia Prefectului, dupa sedinta Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.

- Rata incidenței în municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 6,84 cazuri la mia de locuitori. Situația COVID-19 în județul Cluj: - Total numar de teste 2.735 din care 544 diagnostic grupe de risc, 427 teste efectuate la cerere și 1.764…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Targoviște se inchide timp de 14 zile din cauza COVID-19, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Dambovița The post Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Targoviște se inchide timp de 14 zile din cauza COVID-19 first appeared on Partener TV .

- Numarul cazurilor COVID-19 în ceea ce privește personalul din cadrul școlilor clujene (didactic+nedidatic+auxiliar) este în acest moment de 37 de persoane. Numarul total al grupelor/claselor suspendate pâna în prezent…

- Aproape 100 de elevi au fost confirmati cu covid si 34 de cadre didactice, didactice auxiliare si nedidactice. Pe categorii de varsta se inregistreza urmatoarea situatie: Numar anteprescolari/ prescolari confirmati COVID-19 - 4 anteprescolari - 2 prescolari - 2 Numar elevi confirmati COVID-19 – 90 clase…

- La Liceul ”Nicolae Balcescu” din Cluj-Napoca sunt 11 clase care au trecut in online, dupa ce au fost depistați elevi cu COVID-19.Conform procedurii, la depistarea unui caz de COVID-19 toți elevii trec in online, mai puțin cei vaccinați, care merg in continuare la școala. Tinerii afectați de la ”Nicolae…

- Universitatea Babes-Bolyai, prin Scoala de Stiinte Sociale a UBB si prin intermediul unei echipe de sase cercetatori ai Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, a realizat, cu trei saptamani inaintea inceperii anului universitar 2021-2022, o previziune a ratei de incidenta a cazurilor…

