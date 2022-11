O furtună solară a provocat un fenomen rar și spectaculos. Ce s-a putut observa pe cer. Video Furtuna solara de saptamana trecuta a provocat o fisura temporara in campul magnetic al Pamantului. Fenomen rar și spectaculos pe cer provocat de o furtuna solara. ”Gaura” in campul magnetic al Pamantului ”Gaura” rezultata a permis particulelor energetice sa patrunda adanc in atmosfera planetei și sa declanșeze aurore roz extrem de rare. Aceasta veritabila explozie de aurore roz extrem de rare a luminat recent cerul nopții deasupra Norvegiei. ”Spargerea” din campul magnetic al Pamantului a permis particulelor solare foarte energice sa patrunda mai adanc in atmosfera decat in ​​mod normal, declanșand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

