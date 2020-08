Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 61 de ani din Cahul a murit dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus de tip nou. Anuntul despre decesul barbatului a fost cacut de catre Ministerul Sanatatii.Potrivit lor, barbat era in varsta de 61 ani si a fost internat la IMSP SR Cahul pe data de 3 iulie.

- CHIȘINAU, 10 iul – Sputnik. Drumul „care tragea pietonii in țeapa”, despre care Sputnik a scris la sfarșitul anului trecut, a ramas trista amintire. Aleea pietonala de pe Bulevardul Dacia, 2-14, de la strada Hristo Botev pana la strada Matei Millo, a fost renovata integral la sfarșitul lunii mai,…

- Astazi, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș, au desfașurat o activitate preventiva, in zona barajului Vidraru și pe DN7C, pentru conștientizarea turiștilor, cu privire la riscurile…

- O poveste dramatica din viața lui Mike Tyson, 54 de ani, l-a marcat puternic pe pugilist. La 3 ani dupa ce a semnat cu promotorul Don King (acum in varsta de 88 ani), Mike Tyson a aflat ca are un fan club. Cand a mers acolo, intr-un final, a gasit o scrisoare de la o fana, o femeie ce-l ruga sa-l viziteze…

- Nici bine nu s-a desparțit de tatal copiilor sai și Andreea Balan se afișeaza la braț cu un alt barbat. Solista nu-și mai ascunde noua relație cu Tiberiu, fratele prezentatoarei de televiziune Sonia Argint. Cei doi au petrecut weekendul la mare, Andreea lasandu-și copiii la cel care, pana recent i-a…

- Banca Transilvania a lansat, luni, o campanie de creditare a personalului medical, intitulata White Banking Days, prin care ofera medicilor, stomatologilor si tehnicienilor dentari imprumuturi si alte produse financiare, potrivit unui comunicat remis de banca, potrivit Agerpres.Campania este…

- Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat…

- Cosmin Gangioveanu (30 de ani) a fost o apariție meteorica in fotbalul romanesc. Debutant la nici 16 ani pentru Universitatea Craiova intr-o infrangere cu 5-0 in fața lui Dinamo, mijlocașul a facut parte dintr-o generație pe care Ilie Balaci o numea “Dinastia copiilor”.