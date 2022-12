O fetiţă de şapte ani, oprită de poliţiştii de frontieră să părăsească România. Care a fost motivul Politistii de frontiera de la punctul vamal Moravita au oprit noaptea trecuta un autoturism inmatriculat in Austria, in care se afla o minora cetatean roman. Niciun adult din masina nu era insotitor legal si nu avea dreptul legal de a o scoate pe fetita din tara. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a […] Articolul O fetita de sapte ani, oprita de politistii de frontiera sa paraseasca Romania. Care a fost motivul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

