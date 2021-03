Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, medicul veterinar Ogun Ozturk a fost chemat intr-un sat mic din Turcia pentru a se ocupa de vaca unui client. Iar ceea ce a inceput doar ca o vizita de rutina s-a incheiat cu o intamplare pe care medicul nu o va uita curand, scrie thedodo.com. Și asta, pentru ca a intalnit o fetița de…

- De proiectarea si executia a 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv Tunelul Meses, sunt interesate firme din Spania, Grecia, Italia, China, Turcia si Romania. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca a primit 12 oferte. Potrivit CNAIR, valoarea estimata…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit 12 oferte de la companii din Spania, Grecia, Italia, China, Turcia si Romania pentru proiectarea si executia a 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a Tunelului Meses. Potrivit unui comunicat al CNAIR,…

- O ninsoare abundenta a afectat miercuri cel mai mare oras din Turcia, Istanbul, perturband traficul terestru si maritim, relateaza agentia Xinhua. Zapada a acoperit orasul la orele de varf ale diminetii si a surprins numerosi locuitori aflati in drum spre locurile de munca. …

- Iarna aspra cu care Europa se lupta de o saptamana a ajuns și in Grecia. A nins și temperaturile au coborat pana la -15 grade Celsius. Zapada abundenta a fost inregistrata și in Turcia, la Istanbul, in timp ce Moscova mult mai obișnuita cu iarna incearca sa-și revina dupa o „ninsoare apocaliptica”,…

- Un caine devotat și-a așteptat stapanul zile intregi in fața spitalului unde acesta era internat, in Turcia, potrivit The Guardian. Animalul de companie, o femela pe nume Boncuk, care inseamna margea, a urmarit ambulanța care i-a transportat stapanul. Cemal Senturk, proprietarul cainelui, a fost internat…

- Ilie Dumitrescu, 51 de ani, fost mare internațional, se declara impresionat de rezultatele obținute de Marius Șumudica (49) in Turcia, cu Gaziantep. Gaziantep a invins-o pe Ankaragucu, scor 2-0, și a urcat, cel puțin pentru moment, pe primul loc in Super Lig!Trupa lui Șumudica, neinvinsa de 15 etape,…

- TRATAMENT… Vești noi in cazul micuței Violeta, fetița de doar 9 ani diagnosticata recent cu o boala crunta. Aceasta a fost acceptata la tratament in Turcia, la Spitalul Medicana, iar in a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, Violeta trebuie sa fie deja acolo. Anunțul a fost facut de familia acesteia…