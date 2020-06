Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul socant a avut loc sambata pe bulevardul Alexandru Obregia din Capitala. Fetita de 10 ani ar fi fost lasata singura in sufragerie, iar parintii ei se aflau intr-o alta camera din apartament. La un moment, copila a cazut de la etajul 1 al blocului, spre groaza parintilor ei care au…

- Ieșirea din țara s-a transformat intr-un calvar pentru romanii care se intorc la munca in strainatate. Au de așteptat mai multe ore ca sa treaca de controlul de la frontiera cu Ungaria. Controlul amanunțit al documentelor duce la timpi de așteptare foarte mari. Nici la intrarea in țara lucrurile nu…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe DN 7, pe raza orașului Calimanești, un autoturism inmatriculat in Germania, condus de un tanar de 22 de ani, din județul Argeș. In urma verificarilor efectuate polițiștii au constatat faptul ca, autoturismul este neinmatriculat, iar…

- O tunsoare perfecta in pofida izolarii impuse de noul coronavirus: politia germana a descoperit sambata doua saloane de coafura amenajate in pivinite separate din Bavaria, scrie AFP, potrivit Agerpres.La sosirea agentilor, "mai multe persoane erau pe cale de a se coafa" in pivnitele a "doua…

- O fetița infectata cu noul coronavirus a fost operata de un medic din Constanța. Micuța, ai carei parinți s-au intors din Germania, este prima victima a Covid-19 operata, iar cadrul medical a fost laudat pentru curajul sau.

- La ATI, in acest moment, sunt internați 243 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 22.866 de persoane. Alte 60.697 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 79.629 de teste.…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au dispus plasarea in carantina instituționalizata, sub paza, pentru urmatoarele 14 zile, fața de doua persoane care nu au respectat masura izolarii. In plus, acestea au primit și cate o amenda zdravana. Astfel, potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in dupa-masa de 24 martie,…

- Cutremurul cu magnitudinea 5.3 pe scara Richter s-a produs la ora locala 6.00 (7.00, ora Romaniei), la o adancime de 10 km. Speriati, multi oameni au iesit pe strazi. In cartierele vechi din centrul Zagrebului, fatade ale unor cladiri s-au prabusit. Al doilea cutremur…