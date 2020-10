Stiri pe aceeasi tema

- Medeea Marinescu este o actrița desavarșita, dar nici la capitolul „mama” nu sta prea rau. Artista abia și-a vazut capul de drumuri, dar a reușit sa le dea de cap tuturor sarcinilor. Paparazii Spynews.ro au surprins fiecare mișcare a vedetei și va arata și voua cat de bine se descurca in rolul vieții…

- Femeia a fost identificata ca Angelica Gaitan, dupa ce a fost gasita la aproape 1,5 km in largul coastelor Columbiei, in dreptul orasului Puerto Columbia. Ea a fost gasita sambata, intr-o stare foarte slabita, cu semne de hipotermie, de catre pescarul Rolando Visbal. Citeste si Cadavrul actritei…

- Posibila tentativa de suicid in zona parcului Lunca Argeșului, in raul Argeș. Conform autoritaților aflate la fața locului, o tanara de aproximativ 20 de ani a fost reperata in apa, iar ulterior a fost vazuta pe mal de catre pompierii care o cautau cu barca. “Intr-un final, un paramedic SMURD a reușit…

- Ashina, in varsta de 36 de ani, care și-a inceput cariera ca model, iar mai apoi a jucat in numeroase filme și seriale TV, inclusiv drama din perioada NHK "Yae no Sakura" (Yae's Sakura) și drama poliției "Aibo" (Partener). Citeste si: Guvernul Japoniei o sa vaccineze gratis toata populatia nipona…

- Un barbat de 57 de ani, locuitor al satului Dumbravita, raionul Singerei, a fost retinut de politisti pentru 72 de ore, fiind suspectat de omor. Acesta si-ar fi ucis sotia, in varsta de 47 de ani, dupa care a ingropat-o intr-o padure, apoi a alertat Politia precum ca a disparut de acasa. Mai mult, la…

- In aceasta dimineata, un echipaj al Detașamentului de Pompieri Focșani a fost solicitat sa intervina pentru a debloca usa unui apartament din oraș, deoarece persoana care locuia acolo nu a mai fost vazuta de mult timp si nici nu raspundea. Potrivit informatiilor primite de la reprezentantii Inspectoratului…

- Cel mai inalt tribunal spaniol, Audienta Nationala, a condamnat la 122 ani de inchisoare o fosta conducatoare a organizatiei separatiste basce ETA, Maria Soledad Iparraguirre Guenechea, alias "Anboto", pentru asasinarea unui militar spaniol in 1995, potrivit France Presse.Conducatoare istorica…