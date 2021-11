O femeie și-a omorât cinci copii și a fost condamnată la închisoare pe viață. Motivul crimei a șocat Germania O femeie din orasul Solingen in vestul Germaniei a fost condamnata joi la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasita vinovata de uciderea a cinci dintre cei sase copii ai sai, toti cu varste cuprinse intre unu si opt ani. Tribunalul din orasul Wuppertal (vest) a recunoscut “circumstante agravante” si a condamnat-o pe femeie, in varsta de 28 de nai, la cea mai grea pedeapsa in Germania. Acest lucru exclude practic eliberarea ei inainte de cel putin 15 ani. Potrivit rechizitoriului, drama a avut loc pe 3 septembrie 2020, in apartamentul familiei din Solingen, langa Wuppertal. Femeia a pus ceva in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

