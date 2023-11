Stiri pe aceeasi tema

- Germania va trimite patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat o sursa de securitate pentru Reuters, misiunea intervenind la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe…

- Israel a indemnat Rusia sa protejeze evreii, dupa ce un grup de persoane din republica rusa Daghestan, majoritar musulmana, a luat cu asalt aeroportul din Mahacikala, capitala republicii, unde s-a anuntat ca urma sa aterizeze un avion care venea de la Tel Aviv, informeaza Rador Radio Romania.Imaginile…

- Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata in 2014 de Moscova si tinta frecventa a loviturilor efectuate de fortele Kievului, a informat un responsabil rus, citat de AFP.

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat, prin intermediul canalului sau oficial Telegram, ca un tanar de 18 ani și o fata de 9 ani au fost duși la spital dupa ce Rusia a declanșat un atac cu rachete impotriva Kievului la primele ore ale zilei de 21 septembrie. au fost raniți in districtul Darnytskyi…

- Rusia este probabil capabila sa creeze „un stoc semnificativ” de rachete de croaziera lansate din aer pe care sa le foloseasca impotriva infrastructurii critice a Ucrainei in aceasta iarna, a informat Ministerul Apararii din Regatul Unit pe 16 septembrie.Ministerul a citat date din surse deschise…

- Coreea de Nord a tras doua rachete balistice in apele din largul coastei de est a Peninsulei Coreene, miercuri dimineata. Anunțul a fost facut de autoritatile sud-coreene, in timp ce Kim Jong Un se intalnea cu Vladimir Putin in Rusia, transmite CNN.

- Alerta de ultima ora in Rusia. Un incendiu puternic a izbucnit. Imaginile aparute pe internet au generat panica. Zeci de pompieri s-au mobilizat, duminica, pentru a stinge un incendiu violent, izbucnit intr-un depozit de petrol, din Sankt Petersburg, au declarat autoritațile ruse. Videoclipurile de…

- Rusia a declarat ca a oprit miercuri unul dintre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene de pana acum asupra vestului Rusiei, doborand aeronave fara pilot deasupra a cel puțin șase regiuni, transmite Reuters. Forțele rusești susțin și ca au distrus un atac naval ucrainean asupra peninsulei Crimeea.…