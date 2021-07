O femeie din Suceava este dovada vie ca ambulanța poate fi confundata cu serviciul de taximetrie. Femeia a apelat de zeci de ori numarul de urgența 112, iar cand echipajul de prim-ajutor ajungea la fața locului sesiza ca femeia are o stare de sanatate extrem de buna și ca, de fapt, nu se simte rau. In realitate, femeia dorea cu ardoare sa ajunga in oraș pentru a cerși.