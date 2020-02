Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata și infectata cu noul coronavirus a nascut o fetița sanatoasa, in nord-estul Chinei, a anunțat luni agenția de presa Xinhua.Femeia, care traiește in provincia chineza Heilongjiang, era insarcinata in 38 de saptamani in momentul in care a dezvoltat o febra puternica, joi, și a ajuns…

- Noul coronavirus (2019-nCoV), care a provocat peste 300 de decese in China, s-ar putea raspandi de la persoana la persoana prin sistemul digestiv, au declarat experti chinezi in domeniul sanatatii, citati duminica de Xinhua. Experti de la Spitalul Renminbi al Universitatii Wuhan si de la Institutul…

- Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit in China a ajuns sambata la 304, o creștere cu 45 de cazuri fața de ziua precedenta, a anunțat televiziunea chineza de stat CCTV, citata de site-ul agenției de presa Reuters.

- Decizia radicala luata de IKEA in China, din cauza coronavirusului. Ce se intampla cu toate magazinele retailerului Compania suedeza IKEA a anuntat joi inchiderea temporara a tuturor magazinelor sale din China in contextul epidemiei cu noua tulpina de coronavirus, informeaza Reuters. Decizia de a închide…

- Ritmul de creștere economica a Chinei ar putea ajunge pana la 5% sau chiar mai scazut din cauza epidemiei cu coronavirus, ceea ce ar determina factorii de decizie sa adopte noi masuri de stimulare, a declarat un economist guvernamental chinez, citat de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Epidemia,…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…