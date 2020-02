O femeie din China a fost arestată după ce a ascuns că a intrat în contact cu o persoană din zona contaminată O femeie din Tianjin, un oras din nordul Chinei, a fost retinuta de Politia locala luni, dupa ce "le-a ascuns deliberat" autoritatilor ca a intrat în contact cu o persoana aflata în zona afectata de epidemia de pneumonie virala provocata de noul tip de coronavirus, a transmis agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

Potrivit presei chineze, femeia, în vârsta de 36 de ani și al carei prenume este Liu, a afectat astfel masurile de preventie si de monitorizare sanitara, iar autoritatile din domeniul sigurantei publice au retinut-o si au plasat-o în "detentie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

